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(Görüntülü) Eski eşini bıçakladı, yakalanacağını anlayınca kendi boğazını kesti

Bursa'da Suriye uyruklu İbrahim A.(48), bir buçuk yıl önce boşandığı Suriyeli eski karısı, 3 çocuğunun annesi Khouloud B.'yi (41) barışmaya ikna edemeyince kafasından ve kolundan bıçakla yaraladı. Daha sonra kaçmaya çalışan İbrahim...

Bursa'da Suriye uyruklu İbrahim A.(48), bir buçuk yıl önce boşandığı Suriyeli eski karısı, 3 çocuğunun annesi Khouloud B.'yi (41) barışmaya ikna edemeyince kafasından ve kolundan bıçakla yaraladı. Daha sonra kaçmaya çalışan İbrahim A., polis ekipleri ile yaya olarak kovalamaca yaşadı. Yakalanacağını anlayan İbrahim A., elindeki bıçak ile kendi boynunu keserek yere yığıldı. 
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Suriye uyurklu İbrahim A., ile Libya uyruklu Khouloud B., bir süre önce boşanarak evlerini ayırdı. İbrahim A., öğle saatlerinde eski eşi Khouloud B.'nin oturduğu eve gelerek barışmak konusunda ısrar etti. İbrahim A., eski eşinin barışmak istememesiyle yanında getirdiği bıçak ile önce kafasından daha sonra kolundan bıçaklayarak kaçtı. Evden bıçakla birinin çıktığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 
YAKALANACAĞINI ANLAYINCA KENDİNİ BIÇAKLADI
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, evin içerisinde yerde yatan ve ağır yaralanan Khouloud B.'yi, Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şüphelinin eşkali üzerinde çalışma yapan ekipler, olay yerine yakın bir bölgede İbrahim A.'ya rastladı. Ekipleri görünce kaçmaya çalışan İbrahim A. ile polisler arasında yaklaşık 2 kilometre kovalamaca yaşandı. İbrahim A., Bursa Adliyesi önünde geldiğinde, yakalanacağını anlayarak elindeki bıçak ile kendi boğazını kesip yere yığıldı. Bu sırada Bursa Adliyesi önündeki vatandaşlar durumu meraklı gözlerle izledi. İbrahim A., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'na götürüldü. İbrahim A.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, eski eşi Klouloud B.'nin ise durumuun ağır olduğu öğrenildi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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