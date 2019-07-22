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(Görüntülü) Eski devlet bakanı Süleyman Arif Emre son yolculuğuna uğurlandı

ESKİ Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul'daki evinde kalp yetmezliği nedeniyle 96 yaşında hayatını kaybeden Süleyman Arif Emre için Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni...

ESKİ Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'daki evinde kalp yetmezliği nedeniyle 96 yaşında hayatını kaybeden Süleyman Arif Emre için Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,  11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı. Cenaze namazından önce Süleyman Arif Emre'nin oğlu Hafi Emre, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.  İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Süleyman Arif Emre, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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