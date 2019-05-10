(Görüntülü) Eski Cami çiçeklerle donatıldı, kılıçlı hutbe okundu

Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER/EDİRNE, () - EDİRNE'de Osmanlı mimarisinin ön önemli eserlerinden Eski Cami, Vakıflar Haftası'nda ramazan ayının ilk cuma günü 5 bin çiçekle donatıldı. Eski Camii imamı Hasan Cerrah, cuma hutbesinde elindeki kılıcı yukarı kaldırıp 658 yıldır devam eden geleneği yerine getirdi. Eski Camii, Vakıflar Haftası'nda ramazan ayının ilk cuma günü 5 bin karanfil, papatya ve gülle donatıldı. Gülle donatılan cami çiçek kokularına bürünürken namaz kılmaya gelenlere de kokulu sabun ve çiçek verildi. Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, geleneksel hale gelen bir etkinliği yaşatmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde 'Vakıf tarafından mübarek caminin mütevellisi vasıtasıyla cami saflarının nice vazolara konulmuş çiçeklerle süslendiği, mevsim çiçeklerinin yerleştirildiği, böylelikle caminin daha fazla nurlanıp kokar hale geldiğiyle' ilgili bir bölüm var. Bu kapsamda 6 yıldır camimizi Vakıf Haftası'nın Cuma gününe gelen gününde gördüğünüz gibi çiçeklerle süslüyoruz. Cemaat namazdan sonra çiçekleri alıp gidebiliyor. Böylece hem vakfiyede geçen bir hususu hem de Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde belirttiği bir düzenlemeyi yaşatmış oluyoruz" dedi. 658 YILDIR DEVAM EDEN GELENEK Osmanlı döneminde şehzadelerin tahta çıkma töreninin yapıldığı camide 1361 yılında padişahların ilk hutbeyi kılıçla okumasının ardından başlatılan gelenek her Cuma tekrarlanarak sürdürülüyor. Eski Camii imamı Hasan Cerrah, cuma hutbesinde ramazan ayının öneminden bahsederek, dua okudu. Hutbenin sonunda Cerrah, dua okuduğu sırada elindeki kılıcı yukarı kaldırıp 658 yıldır devam eden geleneği yerine getirdi.