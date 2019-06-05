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(Görüntülü) Eski Bakan Akarcalı'dan annesine son görev

TURİZM ve Sağlık eski bakanlarından Bülent Akarcalı'nın vefat eden annesi Necla Akarcalı (94), İzmir'in Konak ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından, Paşa Köprü Mezarlığı'na toprağa verildi. Turizm ve Sağlık eski bakanlarından...

TURİZM ve Sağlık eski bakanlarından Bülent Akarcalı'nın vefat eden annesi Necla Akarcalı (94), İzmir'in Konak ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından, Paşa Köprü Mezarlığı'na toprağa verildi.

Turizm ve Sağlık eski bakanlarından Bülent Akarcalı ile kız kardeşi Bürkan Akarcalı'nın hayata gözlerini yuman annesi Necla Akarcalı için, bugün ikindide, İzmir'deki Bayramyeri Akarcalı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Bülent Akarcalı'nın dedesinin babası olan Akarcalı Hacı Mehmet Efendi tarafından yaptırılan camide kılınan cenaze namazına, Bülent Akarcalı ve Bürkan Akarcalı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi eski AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan ve ailenin yakınları katıldı. Yakınlarının acısını paylaşıp, teselli ettiği Bürkan Akarcalı, cami avlusunda gözyaşı döktü.

Cami imamı, cenaze namazından önce yaptığı kısa konuşmada, aile büyükleri tarafından yaptırılan caminin öylece bir kenara atılmadığını, torunlarının da bakımını üstlendiğini belirterek, aileye teşekkür etti.

İstiklal savaşı gazisi Albay Muammer Baykara'nın kızı ve merhum iş insanı Şevket Akarcalı'nın da eşi olan Necla Akarcalı'nın tabutu, kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından, cemaat tarafından omuzlanarak cenaze aracına yerleştirildi. Necla Akarcalı'nın cenazesi, Paşa Köprü Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

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