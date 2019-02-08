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(Görüntülü) Eşini öldüren Iraklı eski polis adliyede

Bolu'da, kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran 4 çocuğunun annesi eşi Iraklı Saja Jamel Mansur (29)'un bıçakla boğazını keserek öldüren Irak uyruklu Haydar Fadıl Haşim (36) adliyeye sevk edildi. Olay, dün saat 19.30 sıralarında...

Bolu'da, kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran 4 çocuğunun annesi eşi Iraklı Saja Jamel Mansur (29)'un bıçakla boğazını keserek öldüren Irak uyruklu Haydar Fadıl Haşim (36) adliyeye sevk edildi.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında Beşkavaklar Mahallesi İskender Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Irak uyruklu Haydar Fadıl Haşim, bir süredir ayrı yaşadığı 4 çocuğunun annesi eşi Saja Jamel Mansur'un evine gitti. Daha önce Irak'ta polis memurluğu yaptığı öğrenilen Haydar Fadıl Haşim ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Haydar Fadıl Haşim, eşini göğsünden 3 kez bıçaklayıp boğazını kesti. Haydar Fadıl Haşim, daha sonra Bahçelievler Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Haşim adliyeye sevk edildi. Haydar Fadıl Haşim'in emniyetteki ifadesinde, Eşimle bir süredir ayrı yaşıyorduk. Beni eve almıyordu. Sokaklarda bile kaldığım oldu. Barışma amacıyla tekrar konuşmak için yanına gittim. Irak'a geri dönmeyi teklif ettim. O da istemedi. Bana hakaretler edince aramızda tartışma çıktı. Bir anda cinnet geçirdim. dediği öğrenildi.
UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ
4 çocuk annesi Saja Jamel Mansur'un 1 hafta önce eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini söyleyip uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Ayrıca cinayet sırasında yaşları 2 ile 10 arasında değişen 4 çocuğun Irak vatandaşı bir yakınlarının yanında oldukları öğrenildi. 

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