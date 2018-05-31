Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Bahçeli sandalye için adam vurur
Akşener: İkinci tura ben kalacağım
Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelere, her ay bin lira yatıracağız
Kobilere faizsiz kredi vaadi
Erdoğan'dan Atatürk'ün mirasıyla ilgili açıklama
İstanbul'un Fethi kutlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek
'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek

(Görüntülü)  Eşini döverken dövülen kişiye daha önce de tedbir kararı verilmiş

Savcılıkta olayı anlattı, "Tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından serbest bırakıldı.   Haber: Özden ATİK / İstanbul, Kağıthane'de kendisinden boşanmak isteyen eşi Nevin T.'yi döverken çevredekiler tarafından darp edilmesi...

Savcılıkta olayı anlattı, "Tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından serbest bırakıldı.


 

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Kağıthane'de kendisinden boşanmak isteyen eşi Nevin T.'yi döverken çevredekiler tarafından darp edilmesi güvenlik kameralarına yansıyan Mehmet T.'nin geçtiğimiz ay hakkında "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" uyarınca 1 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı. 

Karısı Nevin T.'ye sokak ortasında şiddet uygulayınca kendisi de çevredeki vatandaşlar tarafından dövülen Mehmet T. dün akşam saatlerinde polis tarafından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Nöbetçi savcılıkça ifadesi alınan Mehmet T.'nin, eşiyle boşanmak için adliyeye geldiklerini ancak harç parası çıkışmadığı için geri döndüklerini, muhtarlıktan fakirlik kağıdı almak için yolda giderlerken eşinin telefonda konuştuğu arkadaşına "Boşanıyorum artık" şeklinde konuşması üzerine öfkeye kapılarak elindeki rulo halindeki kağıtlarla eşine vurduğunu, bunun üzerine sokaktaki çok sayıda kişinin de kendisini darp ettiğini söylediği öğrenildi.

Savcılık, Mehmet T.'nin "Tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından serbest bırakılmasına karar verdi. Öte yandan Mehmet T. hakkında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca, 26 Nisan'da 1 aylık evden uzaklaştırma tedbiri yönünde karar verildiği öğrenildi. Bu son olay üzerine Mehmet T. hakkında yeni bir tedbir kararı verilebileceği belirtildi. 

web tasarım
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325