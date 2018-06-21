(Görüntülü) Eşine şiddet uygulayan işçinin maaşının yarısı eşine ve çocuğuna verilecek

İSTANBUL, () – ŞİŞLİ Belediyesi ile DİSK/GENEL-İŞ Sendikası arasında 2018-2020 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmede kadın çalışanlara tanınan sosyal haklar ön plana çıktı. Buna göre, eşine ve çocuklarına şiddet uygulayan işçinin maaşının yüzde 50’si bir yıl süreyle eşine ve çocuğuna ödenecek.





Ekonomik iyileştirme ile sosyal hak sağlayan Toplu İş Sözleşmesi, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve DİSK Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan’ın katılımıyla imzalandı. 2018-2020 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi, birçok sosyal hak için iyileştirme içermesinin yanı sıra, cinsiyet eşitliği acısından da büyük önem taşıyor. İmzalanan sözleşmeye göre, ücretlere ilk altı ay yüzde 6, ikinci altı ay yüzde 6, ikinci yıl yüzde 11 oranında zam yapıldığı belirtildi.





İmza törenine, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Genel İş Toplu Sözleşme Daire Başkanı Mahmut Şengül, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü, birçok STK ve kurumun temsilcileri ile Şişli Belediyesi çalışanları katıldı.





“BELEDİYEMİZ GERÇEKTEN EKONOMİK KOŞULLARI ZORLUYOR”





Çalışma yaşamında kadın erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla Türkiye’de bir ilki imza atan ve eşi doğum yapan işçiye 4857 sayılı İş Kanunu’ndan kaynaklanan izinler dahil olmak üzere 30 gün izin hakkı tanınan Şişli Belediyesi’nde, Başkan Hayri İnönü de imza töreninde açıklamalarda bulundu. İnönü, şunları söyledi:





“Bu sözleşmede yer alan kimi modellerin toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine destek olacağına inanıyorum. Belediyemiz gerçekten ekonomik koşulları zorluyor. 2018-2020 dönemi için bu Toplu İş Sözleşmesi'ni imzaya hazır hale getirdik. Kent-Yol ve Belediye’de çalışan arkadaşlarımıza iyi ekonomik koşullar sağladık. Diğer yandan Kanun Hükmünde Kararname ile belediye şirketlerine atanan personele yasal sınırlamalardan dolayı bir katkı yapamamanın burukluğunu yaşıyorum. Bu konuda da arkadaşlarımız çalışma ve araştırmalarına devam ediyor. Yasal engelleri aşmaya çalışıyoruz, çalışacağız.”





“BU YENİLİKLER UFKUMUZU AÇACAK”





Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, imza töreninde yaptığı konuşmada, “Biz her şeyi birlikte yaşıyoruz. Biz acıları da sevinci de beraber yaşıyoruz. Mücadeleyi de beraber vereceğiz. Biz yaşamı birlikte yaşıyoruz. Omuzlarımızda ortak taşıdığımız bir yük var. O yüzden bizim geleneğimiz de var yenilikler. Bu yenilikler ufkumuzu açacak ve mücadelemizi büyütecek. Başta belediye başkanımıza ve herkese teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.





“BÜTÜN BELEDİYELER İÇİN ÖRNEK TEŞKİL ETMESİ ADINA BEKLİYORUZ”





Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü, imza töreni öncesi yaptığı açıklamada, kadın hareketi için önemli bir imza olduğuna dikkat çekerek, “Burada bulunan ve çalışanlarla ilgili yapılan, eklenen kadın maddeleri, bizim yıllardır kadın hareketi olarak peşinde koştuğumuz, hayata geçirilmesi adına, toplumsal cinsiyet eşitliği adına peşinde koştuğumuz maddelerdi. Onlardan bir tanesi de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde çalışan kadınlara tatil günü ilan edilmesi. Babalara 1 ay doğum izni. Doğum yapan arkadaşlarımıza doğum izni gibi ciddi anlamda kadın hareketinin eşitlik çerçevesi bakımından üzerinde ısrarla durduğu maddelerdi. Bunu Şişli Belediyesi’nin değerlendirerek hayata geçirmiş olması büyük bir adımdır. Bundan sonraki süreçte bütün belediyeler için bir örnek teşkil etmesini bekliyoruz” diye konuştu.





“BABALARA 1 AYLIK DOĞUM İZNİ SON DERECE ÖNEMLİ”





Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Aile Eğitimleri Birimi Direktörü Hasan Deniz ise yaptığı açıklamada, “Bu Toplu İş Sözleşmesini çok önemli görüyoruz. Türkiye için çok önemli bir emsal teşkil ettiğini düşünüyoruz. Çünkü çocukların bakımında ve gelişiminde sorumluluğun sadece annelerin değil, aynı zamanda babaların olduğuna dikkat çekmesi açısından çok anlamlı aynı zamanda da bir başlangıç açısından çok önemli. Babalar, çocukların bakımına ve gelişimine doğdukları andan itibaren katılırlarsa ve kendilerini sorumlu hissederlerse, bu hayat boyu devam ediyor. Zaten Türkiye’de babalar fazla sorumluluk üstlenmiyorlar. Bu sözleşmedeki babalara 1 aylık doğum izni de bu açıdan son derece anlamlı” şeklinde konuştu.





“5 GÜNDE KİMLİK Mİ ÇIKARACAĞIZ, HASTANEDE EŞİMİZLE Mİ İLGİLENECEĞİZ”





Şişli Belediyesi Basın Bürosu’nda çalışan Fatih Tulun da yaptığı açıklamada, “30 günlük babalık izni çok önemli. Ben sadece bundan bahsetmek istiyorum. Eskiden devletin verdiği 5 gün ile yetiniyorduk. 5 günde, kimlik mi çıkaracağız, hastanede eşimizle mi ilgileneceğiz veya evin işlerine mi koşacağız?” ifadelerini kullandı.





EŞİNE VE ÇOCUKLARINA ŞİDDET UYGULAYAN İŞÇİNİN MAAŞININ YÜZDE 50’Sİ EŞİNE VERİLECEK





İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi'nde,“Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği” maddesine göre eşine ve çocuklarına şiddet uygulayan işçinin maaşının yüzde 50’sinin bir yıl süreyle eşine ve çocuğuna ödenmesi sözleşmede yer aldı. Yasaya göre, 4 ay olarak düzenlenen doğum izni, yeni toplu iş sözleşmesinde 8 aya çıkarıldı. Sözleşmede yer alan “Sosyal Haklar” maddesiyle, Şişli Belediyesi çalışanlarının, belediyeye ait kreşlerden yüzde 50 indirimle yararlanmaları kararlaştırıldı. Daha önce doğum yapan kadına bir kereye mahsus olmak üzere ödenen 500 TL doğum parası yeni sözleşmeyle bin TL’ye çıkarıldı. Ayrıca Şişli Belediyesi’nde çalışan kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar gününde 1 gün izinli olacağı belirtildi. Kadınların bugüne özel aldıkları 600 TL ikramiye de 800 TL’ye çıkarıldı.





28 Şubat 2018 tarihinde işbaşında bulunan Kent-yol işçilerin gündelik ücretleri 1 Mart 2018 tarihinden itibaren ilk 6 ay geçerli olmak üzere yüzde 6 zam yapılarak, günlük ücret tabanı net 87 TL’ye yükseltildi. İmzalanan Toplu İş Sözleşmesine göre, 1 Eylül 2018 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 6, 1 Mart 2019 tarihinden geçerli olmak üzere de yüzde 11 oranında zam yapılacağı belirtildi. Bunun yanı sıra 1 Mayıs’ta tüm çalışanlara 750 TL ikramiye verilirken, fazla çalışan işçiye ücreti yüzde 100 zamlı ödeneceği, gece çalışmaları için ödenecek ücretin ise normal çalışma ücretlerinden yüzde 25 fazla olacağı dile getirildi. Ayrıca işçilere, fiilen çalıştıkları günlerde sözleşmenin birinci yılında günlük net 30 TL yemek yardımı yapılacağı, sözleşmenin ikinci yılında ise yemek bedeli ücret zammı oranında arttırılacağı belirtildi. Sendika üyesi işçilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ayrı ayrı verilen 300 TL bayram yardımı parası 450 TL’ye çıkarılırken, senede bir kereye mahsus olmak üzere verilen yakacak parası da 400 TL iken 550 TL oldu. Öte yandan, çalışanlara giyim yardımı olarak verilen 500 TL, yeni sözleşmeyle 750 TL’ye çıkarıldı. Aynı zamanda, sözleşmenin ikinci yılında giyim yardımı ikinci yıl ücret zammı oranında arttırılacağı belirtildi.