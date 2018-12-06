ORDU'nun Altınordu ilçesinde oturan Ayşe Özgülçin (79), geçen yıl hayatını kaybeden eşi Ali Bülent Özgülçin'den (82) kendisine kalan 1957 model 'Dodge Kingsway' marka klasik otomobil ile yakından ilgilenip, anılarını tazeliyor. Altınordu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde oturan Ayşe Özgülçin'in eşi Ali Bülent Özgülçin geçen yıl hayatını kaybetti. Ayşe Özgülçin, eşi tarafından 61 yıl önce İstanbul'dan satın alınan ve kendisine kalan 1957 model 'Dodge Kingsway' marka klasik otomobili, ikamet ettiği evin zemin katında yer alan garajda koruma altına aldı. Eşinin hatırasına sahip çıkan Ayşe Özgülçin, fırsat buldukça temizliğini yapmayı da ihmal etmediği klasik otomobile ara sıra biniyor, anılara dönüyor. İstanbul'da yıllar önce taksi olarak da kullanılan otomobilde, eşinin pek çok hatırasının olduğunu belirten Ayşe Özgülçin, gözü gibi baktığı aracı yoğun talep olması ve satın alınmak istenmesine rağmen satmayacağını söyledi. Ayşe Özgülçin, "Aracın bizde olduğunu bilen duyan büyük ilgi gösteriyor. Dayısının oğlu almıştı eşime sattı. O günden beri araç bizde. Aracın anıları çok, evladım gibi bakıyorum. Gözüm gibi baktım bu güne kadar. Satmayı düşünmüyoruz. Eşimin anılarını yaşatıyorum. Araca elimizden geldiğince bakıyoruz" dedi.
(Görüntülü) Eşinden kalan klasik otomobile özenle bakıyor
ORDU'nun Altınordu ilçesinde oturan Ayşe Özgülçin (79), geçen yıl hayatını kaybeden eşi Ali Bülent Özgülçin'den (82) kendisine kalan 1957 model 'Dodge Kingsway' marka klasik otomobil ile yakından ilgilenip, anılarını tazeliyor. Altınordu...
06 Aralık 2018 Perşembe 16:37
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.