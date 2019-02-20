(Görüntülü) Eşi ve 2 çocuğunu öldürdüğü ileri sürülen Afgan çobanı, INTERPOL'de arayacak

Konya'da çiftlik evinde pompalı tüfekle öldürülmüş olarak bulunan anne ve 2 çocuğun, çiftlikte çobanlık yapan Afganistan uyruklu Abdullah Kudusi'nin (28), eşi Shakila (37) ile oğlu Navid (8) ve kızı Maryam Kudusi(3) olduğu belirlendi. Eşi ve iki çocuğunu öldürdüğü üzerinde durulan Abdullah Kudusi'nin olayın ardından taksiyle Ankara'ya gittiği ve burada kanlı elbiselerini yeni aldığı kıyafetlerle değiştirdikten sonra yine taksiyle Kırıkkale'ye geçerek bir yakınlarının yanında saklanıp ayrıldığını belirlendi. Mülteci statüsünde olan Kudusi'nin yakalanması için 81 il emniyet müdürlüğü ile Uluslararası Polis Teşkilatı'na(Interpol) dosyası gönderildiği ve 'Kırımız' bültenle aranması için de Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapıldığı öğrenildi. Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde çiftliği olan Hüseyin Çubukçu, geçen Kasım ayında hayvanlarının bakımı ve çobanlığını yapmak için Afganistan uyruklu 2 çocuklu aileyi işe aldı. Kendisi Şanlıurfa'da olduğu için çobana telefonla ulaşamayan Çubukçu, 27 Ocak günü akşam saatlerinde arkadaşı Davut D.'yi arayarak, Afganlı aileye ulaşamadığını ve çiftliğe bakmasını istedi. Bunun üzerine çiftliğe giden Davut D., ailenin kaldığı evin kapısının açık olduğunu fark edince içeri girdi.

EV KAN GÖLÜNE DÖNMÜŞ

Eve girdiğinde duvar ve kapıların kanlar içinde olduğunu gören Davut D., Afgan kadını oturma odasında, iki çocuğu da banyoda kanlar içinde görünce dehşete düştü. Yaşadığı şokun ardından Davut D., olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede anne ve iki çocuğunun pompalı tüfekle başlarından vurularak öldürüldüğünü belirledi.

OLAYDAN 1 GÜN ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞLER

Olayın ardından inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, anne ve çocukların bir gün önce öldürüldüğünü belirledi. İki kardeşin cesetlerinin de el ele tutuşmuş halde bulunduğu belirtildi. Evde arama yapan polis, Afganlı aileyle ilgili hiçbir belge ve kimliği ulaşamazken, kadının valizinde çocuklarıyla çekilmiş fotoğrafını buldu.

TAKSİYLE ANKARA'YA GEÇMİŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevresinde 'Mehmet' olarak bilinen çobanın ise evde bulunmaması nedeniyle eşi ve çocuklarını öldürmüş olabileceği üzerinde durarak, çobanı bulmak için çalışma başlattı. Bunun için özel ekip kuruldu. Özel ekip, çobanın eşkalinden yola çıkarak araştırmaya başladı. Eşkale uyan bir kişinin şehirlerarası otobüs terminallerindeki bir taksiyle 600 lira karşılığında Ankara'ya gittiğini belirledi.

3 İLDE 700 KAMERA İZLENDİ

Ankara'ya giden ekip, çobanın taksiden indiği yerden itibaren çevredeki Mobese, iş yeri ve ev olmak üzere 700 kamera kadını inceledi. Cep telefonu kullanmadığı tespit edilen çobanın, güvenlik kameralarını fark ettiğinde ise yüzünü gizlediği belirlendi. Şüphelinin üzerindeki kanlı elbiseler ise çöpe attığı saptandı. Bir mağazadan kıyafet alırken güvenlik kameralarına yansıyan çobanın, daha sonra yine bir taksiyle Kırıkkale'ye geçtiği tespit edildi. Kırıkkale'de bir gece kendi ülkesi vatandaşı bir ailenin evinde kaldığı belirlenen çoban, daha sonra oradan ayrılarak izini kaybettirdi.

TRAFİK KAZASI SONRASI HASTANEYE GİTMESİ SAYESİNDE KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Polis, çobanın izini kaybettirmesi üzerine hem çobanın, hem de öldürülen kadın ve iki çocuğunun kimliğini belirmek için adeta iğneyle kuzu kazdı. Konya'da kalan Afganistanlı aileleri tek tek inceleme altına alan polis, bir ize rastlamadı. Araştırmasını sürdüren polis, çobanın, oğlunun daha önce trafik kazası geçirdiğini ve hastaneye götürdüğünü öğrendi. Bunun üzerine hastane kayıtlarını inceleyen polis, çobanın Abdullah Kudusi olduğunu belirledi. Kudusi'nin Afganistan'ın Kunduz kenti nüfusuna kayıtlı olduğunu, öldürülen eşinin Shakila, çocuklarının ise Navid ve Maryam Kudusi olduğu belirlendi. Kudusi'nin ailesiyle birlikte 2016 yılında Türkiye'ye giriş yaptığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından Konya'ya gönderildiği saptandı. Ailenin, Konya başta olmak üzere birçok ilde yaşadığı, ancak Göç İdaresi Müdürlüğü'ne giderek kayıt yaptırmadığı ortaya çıktı.

INTERPOL'DE ARAYACAK

Konya Emniyet Müdürlüğü Abdullah Kudusi'nin kimlik bilgileri ile fotoğraflarını 81 ilin Emniyet Müdürlükleri, sınır dışına kaçma ihtimaline karşın hudut kapıları ve havalimanlarına gönderdi. Uluslararası Polis Teşkilatı'na da (Interpol)dosyası gönderilen çobanın 'Kırımız' bültenle aranması için Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapıldı.

TAKSİCİYE İSE PARA CEZASI UYGULANDI

Abdullah Kudusi'yi, bulunduğu ilden başka bir ile giderken Valilik'ten alması gereken seyahat belgesi olmadan Ankara'ya götüren ticari taksi sürücüsüne de bin 415 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.