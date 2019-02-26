(Görüntülü) Esenyurt Zabıtası’ndan yetimlere yardım

ESENYURT Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 121 yetim çocuğa kitap, kırtasiye ve giysi yardımında bulundu. Mardin Mazıdağı İlçesi’ndeki bir ilkokul müdürü Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile irtibata geçerek, ilçede bulunan ihtiyaç sahibi yetim öğrencilerin durumu hakkında bilgi verdi. Zabıta ekipleri de kendi aralarında bir kampanya başlatarak öğrenciler için yardım topladı. Mazıdağı İlçesi’nde bulunan 12 ayrı ilk, ortaokul ve lisede okuyan 121 yetim çocuğa gönderilmek üzere hazırlanan kıyafet, ayakkabı, kışlık bot, çorap kırtasiye malzemeleri ve yardımcı kitaplar zabıta personeli tarafından paketlendi. Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü önünden kamyonete yüklenen koliler, yetimlere ulaştırılmak üzere yola çıktı. “UMARIZ BU YARDIM HEM MİNİK AYAKLARINIZI HEM DE KALPLERİNİZİ ISITIR” Ayrıca yardımda bulunan zabıta personelinin yetim çocuklar için yazdıkları mektuplar da kolilerin içine konuldu. Bir mektupta şu ifadelere yer verildi: “İçinde bulunduğun zor koşulları öğrenir öğrenmez senin için ne yapabilirim diye düşündüm. Sen ve arkadaşların için elimizden geldiği kadarıyla şu kış günlerinde öncelikli olarak minik ayaklarınızı biraz da olsa kalplerinizi ısıtma adına ben ve iş arkadaşlarım ile temin ettiğimiz eşyaları gönderiyoruz. Umarım sizleri düşünerek yaptığımız bu davranış amacına ulaşır. Gönderdiğimiz eşyaları beğenmeniz en büyük dileğimiz. Size giyim malzemelerinin yanında okumanız için kitaplar da gönderiyoruz. Kitapları okumayı ihmal etmeyin. Önümüzdeki yıllar da sizi eğitimli büyükler olarak görebilmek en büyük temennimizdir. Sizleri sevgiyle kucaklar, hayatınız boyunca sağlık, mutluluk ve huzur dilerim.”