ESENYURT ve Fatih'te 11 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeşten 1'i tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt ve Fatih ilçelerinde evlerden hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği çevrelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, iki şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, düzenlediği operasyonda kardeşler Ahmet B. (29) ile Mehmet B'yi (33) yakaladı. Şüphelilerden Mehmet B.'nin uyuşturucu bulundurmaktan suç kaydı olduğu öğrenildi. Mehmet B. sorgusunda hırsızlığı kendisinin yaptığını kardeşinin suçu olmadığını ifade ettiği öğrenildi. Sorgularının ardından Ahmet B. şubeden serbest bırakılırken, Mehmet B. adliyeye sevk edildi. Mehmet B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Görüntülü) Esenyurt ve Fatih'te 11 evden hırsızlık yapan 2 kardeş yakalandı
ESENYURT ve Fatih'te 11 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeşten 1'i tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt ve Fatih ilçelerinde evlerden hırsızlık olaylarının...
25 Temmuz 2019 Perşembe 13:31
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