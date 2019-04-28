Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,() ESENYURT Güzelyurt Mahallesi'nde Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde asfalt üzerinde çökme meydana geldi. Olay yerine gelen ekipler yolda önlem aldı. Çalışmalar devam ediyor. Öte yandan olay yerinin geçtiğimiz gün çatlaklar ve çökme nedeniyle trafiğe kapatılan Orhan Gazi Caddesi'ne yakın olması dikkat çekti.
(Görüntülü) Esenyurt'ta yolda çökme (1)
Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,() ESENYURT Güzelyurt Mahallesi'nde Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde asfalt üzerinde çökme meydana geldi. Olay yerine gelen ekipler yolda önlem aldı. Çalışmalar devam ediyor. Öte yandan olay yerinin geçtiğimiz...
28 Nisan 2019 Pazar 01:48
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