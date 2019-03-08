(Görüntülü) ESENYURT'TA LOKANTADA GAZ SIKIŞMASI SONUCU PATLAMA MEYDANA GELDİ (3)
08 Mart 2019 Cuma 11:21
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