(Görüntülü) Esenyurt'ta iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı (1)

Ersan SAN/İSTANBUL-()-ESENYURT'ta iş makinesinin doğalgaz borusunu patlatması sonucu panik yaşandı.Esenyurt'ta İSKİ'nin yaptığı çalışmalar sırasında iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı. Borudan büyük bir gürültüyle boşalan gaz paniğe neden oldu. Olay yerine itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Mahallede güvenlik önlemi alınırken İGDAŞ'ın çalışmaları devam ediyor.