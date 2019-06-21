Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
81 ilde çocuklar tenise yönlendirilecek
81 ilde öğretmenler tenis eğitimi...
2019 yükseköğretim kurumları kontenjanları belli oldu
2019 yükseköğretim kurumları kontenjanları belli...
YSK, İstanbul seçiminde oy kullanamayacak seçmenleri açıkladı
YSK, İstanbul seçiminde oy kullanamayacak...

(Görüntülü) ESENYURT'TA HAREKETLİ DAKİKALAR (1)

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul - ESENYURT'ta ihbar üzerine bir eve giren polis, kolları ve bacakları bağlanmış yabancı uyruklu 6 kişiyi kurtardı. Örnek Mahallesi, 1550 Sokak'ta bir binanın bodrum katından sesler geldiğini duyanlar...

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul - ESENYURT'ta ihbar üzerine bir eve giren polis, kolları ve bacakları bağlanmış yabancı uyruklu 6 kişiyi kurtardı. Örnek Mahallesi, 1550 Sokak'ta bir binanın bodrum katından sesler geldiğini duyanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kapıyı kırarak, içeriye giren polis kolları ve bacakları bağlanmış 6 kişiyle karşılaştı. Polisin kurtardığı kişilerin yabancı uyruklu olduğu belirtilirken olayla ilgili inceleme sürüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328