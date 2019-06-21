Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul - ESENYURT'ta ihbar üzerine bir eve giren polis, kolları ve bacakları bağlanmış yabancı uyruklu 6 kişiyi kurtardı. Örnek Mahallesi, 1550 Sokak'ta bir binanın bodrum katından sesler geldiğini duyanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kapıyı kırarak, içeriye giren polis kolları ve bacakları bağlanmış 6 kişiyle karşılaştı. Polisin kurtardığı kişilerin yabancı uyruklu olduğu belirtilirken olayla ilgili inceleme sürüyor.
(Görüntülü) ESENYURT'TA HAREKETLİ DAKİKALAR (1)
Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul - ESENYURT'ta ihbar üzerine bir eve giren polis, kolları ve bacakları bağlanmış yabancı uyruklu 6 kişiyi kurtardı. Örnek Mahallesi, 1550 Sokak'ta bir binanın bodrum katından sesler geldiğini duyanlar...
21 Haziran 2019 Cuma 16:13
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