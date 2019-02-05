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(Görüntülü) Esenyurt'ta ev arkadaşlarının kanlı kavgası

Ersan SAN / İSTANBUL - ESENYURT'ta yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen evde arkadaşı Özbekistan uyruklu 2 genç, bıçaklı kavgaya tutuştu. Polis ve sağlık ekiplerince götürülürken ambulansın içinde arbede çıkarıp kaçmaya çalışan...

Ersan SAN / İSTANBUL - ESENYURT'ta yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen evde arkadaşı Özbekistan uyruklu 2 genç, bıçaklı kavgaya tutuştu. Polis ve sağlık ekiplerince götürülürken ambulansın içinde arbede çıkarıp kaçmaya çalışan iki genç, polis gözetiminde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Örnek Mahallesi 1604 Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen Özbekistan uyruklu 2 genç, birlikte oturdukları evde henüz belirlenemeyen bir nedenle kavgaya tutuştu. Kavga sırasında bıçak da kullanan gençler birbirlerini yaraladı. Gençler, evden çıkarak apartman merdivenlerinde de kavgayı sürdü. Apartman sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin geldiğini gören gençler, evlerine girerek kapılarını kapattı. Polisin uzun uğraşları sonucu ikna olan gençler, kapıyı açtı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 2 genç, ambulansa alındı. Gençler, ambulansın içinde arbede çıkarıp kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, ambulansta eşlik ettikleri yaralı gençleri hastaneye götürdü. Polis gözetiminde hastanedeki tedavileri süren gençlerin sınır dışı işlemleri için İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri öğrenildi. Apartman sakinleri gençlerin kaldığı dairenin emlakçı tarafından yabancı uyruklu kişilere kiralandığı, bu nedenle huzursuz olduklarını ve çocuklarını bina içinde bırkmaya kortuklarını ifade ettiler.

 

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