Ersan SAN / İSTANBUL, () ESENYURT'ta bir dernek kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Ardahan Göle Arpaşen Köyü Derneği'ne gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce ateş açıldı. Derneğe sabah saatlerinde gelen görevliler camlara isabet eden kurşun izlerini görerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Polis, ateş açan kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
(Görüntülü) Esenyurt'ta derneğe kurşun yağmuru
Ersan SAN / İSTANBUL, () ESENYURT'ta bir dernek kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Ardahan Göle Arpaşen Köyü Derneği'ne gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce ateş açıldı. Derneğe sabah saatlerinde gelen görevliler...
18 Haziran 2019 Salı 12:06
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