(Görüntülü) Esenyurt'ta bir iş yerinde patlama (ek)

Ersan SAN-Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () ESENYURT'ta bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5 araç ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi.



Namık Kemal Mahallesi 8. Sokak'ta iddialara göre bir iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken patlamanın şiddetiyle 5 araç ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi. Patlamanın ardından havadan çekilen görüntüler patlamanın boyutunu gözler önüne serdi.