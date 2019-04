(Görüntülü) Esenyurt'ta binalar tek tek kontrol ediliyor

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , () ESENYURT'ta bazı yapılar ve yollarda meydanda gelen çökmeler nedeniyle boşaltılan binalar, İBB ve Esenyurt Belediyesine bağlı ekipler ile her binadan bir bina sakini eşliğinde kontrol ediliyor. Yakınlarının ve belediyenin otellerde misafir ettiği vatandaşların evlerine girip girmeyecekleri, incelemelerin ardından netlik kazanacak. Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde Cuma günü cadde, sokak ve bazı yapılarda çökme ve çatlaklar meydana gelmiş, olay nedeniyle de 40 bina önlem amaçlı boşaltılmıştı. Çalışma ve incelemelerin sürdüğü bölgede bugün binalar, vatandaşlar ile birlikte tek tek kontrol edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri ile mühendisler her binadan bir vatandaş ile birlikte binaları ve daireleri kontrol etti. BİNA SAKİNLERİ EVLERİNE GİRMEYİ BEKLİYOR Zabıta ve mühendisler eşliğinde binasını dolaşan Didar Güzel, " Polis mimar ve zabıta ekipleriyle binanın girişinden yukarıya kadar kontrol ettik. Merdiven boşlukları ve bina tavanlarına baktılar. Bir de dairemi açtım baktılar. Gözle görülür bir çatlak ve döküntü yoktu. 'Bir şey yok' dediler bana " dedi. Başka bir bina sakini Serbay Terzi ise, evlerine gireceklerini tahmin ettiklerini söyleyerek, "Yetkililer girdi, ilk önce temel girişlere baktılar, ondan sonra üst katlara çıktılar. Fotoğrafladılar. Bizim bina girişinde bir hasar yoktu. Herhalde evimize gireceğiz diye tahmin ediyoruz. Net bir bilgi vermediler" diye konuştu. Sokak üzerinde bulunan bir binada iş yeri bulunan Servet Ayna da, "Baktılar herhangi bir çatlak var mı, diye. Çatlak bir şey yok. Bir an önce işimizin başına döneceğiz. Şu an dükkanıma giremiyorum. Bekliyoruz, İnşallah sıkıntı çözülür" dedi. Belediye ekiplerince yürütülen incelemeler sürüyor.