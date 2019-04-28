(Görüntülü) Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: Vatandaşların evlerine geçmesinde sakınca yok 

Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,()-ESENYURT Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ertuğrulgazi ve Orhangazi Caddesi'ndeki çatlaklarla ilişkin açıklamalrda bulundu.



Bozkurt, "Sokaklardaki çatlaklar olmadığı için evlerde oturulmasına karşın bir sorun görülmüyor. Kaymakamlığımızı bilgilendirdik, politik olarak vali beyi bilgilendirecekler. Kontrol altında artık evlerine vatandaşların geçmesinde bir sakınca olmadığını sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.