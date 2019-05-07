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(Görüntülü) Esenlerli çocukların ilk iftar heyecanı

Esenler Belediyesi Ramazan ayının ilk gününü çocuklara ayırdı. 300 çocuk hayatlarında ilk kez oruç tutmanın, Ramazan ayının bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Esenler Belediyesi, Ramazan ayının ilk gününde ilçedeki çocuklar...

Esenler Belediyesi Ramazan ayının ilk gününü çocuklara ayırdı. 300 çocuk hayatlarında ilk kez oruç tutmanın, Ramazan ayının bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Esenler Belediyesi, Ramazan ayının ilk gününde ilçedeki çocuklar için özel iftar etkinliği düzenledi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki iftar yemeğine anne ve babalarıyla birlikte katılan 300 çocuk, hayatlarında ilk kez tutukları oruçları açmanın heyecanı yaşadı. Ramazan’ın bereketini ve paylaşmanın mutluluğunu birlikte yaşayan Esenlerli çocukların ilk iftar heyecanına Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da ortak oldu. İftar vaktinin gelmesiyle masalardaki yerlerini alan çocuklar okunan akşam ezanıyla birlikte oruçlarını açtı. Ezanın okunmasıyla oruçlarını açan çocukların heyecanı görülmeye değerdi. “BİRAZ ZOR OLDU AMA ORUÇ TUTMAK ÇOK GÜZEL” İlk orucunu tuttuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Hanife Yılmaz, “Çok güzel geçti. Sadece gün içinde biraz susadım. Okulumuz olduğu için biraz yoğun geçti. Hava şartları da biraz bizi zorladı” derken, Zekiye Moldur, “Biraz zor oldu. Susadım ve acıktım. Hava şartları da beni zorladı. Ama güzel geçti” ifadelerini kullandı. “BU İFTARLARI GELENEKSEL HALE GETİRDİK” Her yıl düzenli olarak çocuk iftarlarının verildiğini söyleyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Ramazan’ın ilk günü ilk defa oruç tutan çocuklarımıza iftar düzenliyoruz. Artık bu etkinlik geleneksel hale geldi. İnsanın hayatta yaptığı ilkler çok önemlidir. Ve ilk tuttuğunuz oruç çok önemlidir. Çünkü hayatınızda önemli bir iz bırakır. Biz de burada ilk kez oruç tutan çocuklarımızla birlikteyiz. Şehirlerde gelenek çok önemlidir. İnsanların yaşadıkları şehirlerde iz bırakacak hatıralar önemlidir. Ve bu etkinlik de çocuklarımızda iz bırakacak” dedi.

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