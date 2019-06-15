(Görüntülü) Esenler'de YKS öncesi öğrencilere çay ve çorba ikramı

ESENLER Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı için farklı ilçelerden Esenler'e gelen öğrenci ve ailelerine çay, çorba ve su ikramında bulundu.



Yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin üniversite hayalini gerçekleştirebilmek için hazırlandığı YKS maratonu başladı. Esenler Belediyesi de üniversite heyecanı yaşayan öğrencilerle ailelerini yalnız bırakmadı. Okul önlerine kurduğu stantlarla farklı ilçelerden gelen öğrenciler ve ailelerine çay, çorba ve su ikramında bulundu. Büyük bir heyecan ve stresle imtihana girecekleri Hasip Dinçsoy Ortaokulu'nun önüne gelen öğrenci ve velileri Esenler Belediyesi'nin ikramları ile sınav öncesi moral buldu. Sınava giren Ali Henteş, “Şansımı denemek istedim. Kazanırsam çalıştığım için açıktan okuyacağım zaten. Güzel geçeceğini umuyorum. Çok fazla hazırlandığımı söyleyemem. Herkese başarılar dilerim” dedi.





“HİÇ ÇALIŞMADIĞIM İÇİN SIFIR STRES”





Adem Öğür de, ”Heyecan yok bende zaten üniversite okuyorum. Öylesine gireceğim sınava. Polis olmak için giriyorum. Hiç hazırlanmadım. Üç yıllık bilgilerimle gireceğim. Hiç çalışmadığım için sıfır stres. Ama daha yüksek puan alacağım” diye konuştu.





“İLK SINAVA GİRDİĞİMDE EVE GİTTİM VE ÇOCUKLARIMDAN ÖZÜR DİLEDİM”





İkinci kez sınava katıldığını söyleyen anne Nejla Özgür ise, ”Çocuklarım hep sınava giriyordu. O heyecanı yaşıyorlardı. Ben de onların duygularını anlamak için giriyorum. İlk kez sınava girdiğimde eve gittim ve çocuklarımdan özür diledim. Çünkü çok zordu sınav. Bu sene de şansımı denemek istiyorum” şeklinde konuştu.





23 OKULDA DAĞITILDI





Esenler'de YKS'nın yapıldığı 23 okulun önünde belediye görevlileri, saat 08.00’den itibaren çay, çorba, kıtır ekmek ve su dağıtımı yapmaya başladı.





Sınava giren tüm öğrencilere başarılar dileyen Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Osman Gökçebaş, "Sınavlar öğrenci ve veliler için dönüm noktalarından birisi. Dolaysıyla hem öğrenci, hem de veli bugün büyük bir heyecan yaşıyor. Çoğu bu heyecandan evinde kahvaltı yapamadan sınava gireceği okula geliyor. Öğrencinin aç karına imtihana girmesi de doğru bir şey değil. İşte hem öğrencilerimizin, hem de velilerimizin heyecanına ortak olmak, onlara küçük de olsa bir katkıda bulunmak, moral vermek ve manevi destekte bulunmak için bu hizmeti yerine getiriyoruz” diye konuştu.



