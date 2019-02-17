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(Görüntülü) Esenler'de kaza yapan araçlar bariyerlere girdi

    Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,()-ESENLER'de aynı yönde seyrederken kaza yapan iki araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza, TEM Otoyolunda gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Edirne...

 

 

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,()-ESENLER'de aynı yönde seyrederken kaza yapan iki araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolunda gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Edirne istikametinde seyreden 34 BA 6860 plakalı panelvan minibüs ile 34 AJN 051 plakalı otomobil, Esenler mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışma sonucunda her iki araç da yol kenarındaki demir bariyerlere savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından itfaiye ekipleri, bariyerleri keserek araçları bariyerlerden ayırdı. Kaza yapan araçlar çekiciye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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