(Görüntülü) Esenler'de eşi ve iki çocuğunu ağır yaralayan baba 5.kattan atlayarak intihar etti (1)

Çağatay KENARLI-Murat SOLAK/İSTANBUL,()-ESENLER’de cinnet getiren Suriyeli bir baba iki çocuğuna tabancayla ateş ederek ağır yaraladı. Baba daha sonra 5.kattan atlayarak intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

09 Haziran 2019 Pazar 19:55