(Görüntülü) Eşeğin sütü de sabunu da faydalı 

Muğla'da eşek çiftliği kuran Musa Karaçam (65), birçok hastalığa iyi geldiği öne sürülen eşek sütünden elde ettiği sabunları, turistik işletmelere satıyor. Karaçam, sabunun cilt rahatsızlıklarına iyi geldiğini söyledi.

Yatağan ilçesi Bozarmut Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde eşek çiftliği kuran evli ve 3 çocuk babası Musa Karaçam, eşek sayısını arttırarak hem sütünü hem de sütünden elde ettiği sabunları satmaya başladı. 2013 yılında 20 eşekle üretime başlayan Karaçam, sayıyı 40'a çıkardığını ve günde 4 litre süt elde ettiğini anlattı.

Eşek sütünün akciğer, mide ve bağırsak kanseri ile astım, siroz, bronşit gibi hastalıklara iyi geldiğini belirten Karaçam, çiftliği ziyaret edenlere sütün litresini 150 liradan, su bardağıyla ise 30 liradan satıyor.

'VÜCUDU YUMUŞATIYOR, KIRIŞIKLIKLARI ÖNLÜYOR'

Eşek sütü satışı yaparken, sabun imal etmeleri yönünde talepler geldiğini anlatan Karaçam, Süt sağıldıktan sonra sütün köpüğünü yüzüne süren kadınlar, sabununun da olabileceğini söyledi. Biz de bunun üzerine sabun üretmeye başladık. İlk önce cüzi miktarda ürettiğimiz sabun satıldı. Ardından seri üretime geçmek için eşim kurs aldı ve eşek sütü sabunu da büyük ilgi gördü. Bodrum'da aktarlar ve turistik oteller de bizden sabun istiyor. Sabunu kullananlar vücudu yumuşattığını, kırışıkları önlediğini söyledi. Adedini 15 liradan satıyoruz dedi.

ASTIM VE BRONŞİTİ OLANLAR TERCİH EDİYOR

Karaçam, kronik astım ve bronşit rahatsızlığına iyi gelen eşek sütünün aynı zamanda siroz hastalığını da tedavi ettiğini belirterek, Antitoksin özelliği ile zehirlenmelerin üstesinden geliyor. Akciğer ve kolon kanserlerini tedavide destekleyici özelliğe sahip. Boğaz enfeksiyonu geçiren bir hasta, balgamı eşek sütü ve karışımı ile söktürebiliyor. Astım ve bronşit rahatsızlığı olanlar, 10 gün süreyle bir su bardağı eşek sütünü içtikten sonra rahatlıyor dedi.