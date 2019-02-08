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(Görüntülü) Erzurum itfaiyesi 2018'de ilginç görevlere imza attı

Erzurum'da başta yangın olmak üzere trafik kazası, su baskını gibi olaylara müdahale eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ilginç görevlere de imza attı. İtfaiye ekipleri, parmaklarını yüzük, vida somunu ya...

Erzurum'da başta yangın olmak üzere trafik kazası, su baskını gibi olaylara müdahale eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ilginç görevlere de imza attı. İtfaiye ekipleri, parmaklarını yüzük, vida somunu ya da kıyma makinesine kaptıran vatandaşların da yardımına koştu. Çoğunluğu çocuk yaklaşık 10 kişinin parmağını sıktıştığı yerden çıkaran itfaiye ekipleri bazen de müdahaleyi hastane acil servislerinde yaptı.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2018 yılında başta yangın olmak üzere, trafik kazası, su baskını, insan ve hayan kurtarma gibi onlarca çeşit vakada görev aldı. Bünyesinde 218 personel, 62 araç bulunan iftaiye dairesi, geride bıraktığımız yılda toplam bin 73 yangın vakasının yanısıra 89 trafik kazası, 233 su baskını, 275 insan, 291 hayvan kurtarma, 47 çatı uçması, 6 yardım görevinde bulundu. 4 asılsız ihbara da giden itfaiye ekipleri, yıl içerisinde parmaklarını yüzük, somun vidası ya da kıyma ya da çalıştığı kurumdaki makineye kaptıran 10 kişiyi kurtardı. Hastane acil servislerinde doktorların çağrısı üzerine görev alan itfaiye ekipleri, çıkarılamayan yüzük, somun ya da küçük makineleri keserek sıkışan parmakları kurtardı.
İtfaiye Daire Başkanı Alpaslan Gülakar, itfaiyenin görev alanının her geçen gün biraz daha genişlediğini bildirdi. En küçük bir sıkıntıda vatandaşların kendilerini aradığını ifade eden Gülakar, parmağını yüzüğe sıkıştıran ya da elini kıyma makinesine kaptıranların da ilk olarak kendilerine ulaştığını ifade etti.

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