(Görüntülü) Erzurum'da sabah 8'den akşam 8'e, 08.08.2018 nikahı

ERZURUM'da, özel olması için nikah tarihi olarak '08.08.2018'i seçen çiftler, nikah salonunda yoğunluk oluşturdu. Heyecanlı olan gençlerin nikahlarını kıyan Belediye Başkanı Ali Korkut, "08.08.2018 günü sabah 8'den akşam 8'e kadar toplam 18 çiftin nikahını kıyılacak. Bugün 8'lerin günü" dedi Çiftler, aylar öncesinden bu özel günde evlenebilmek için Yakutiye Belediyesi Nikah Salonu'na başvuruda bulundu ve 18 çiftin başvurusu kabul edildi. Normalde hafta sonlarında yoğunluk yaşanan nikah salonu, hafta içinde en yoğun günlerinden birini yaşadı. 18 çift, nikahlarının kıyılması için Yakutiye Belediyesi Nikah Salonu'nda sıraya girdi. Çiftler, Belediye Başkanı Ali Korkut'un art arda yaptığı nikah törenleriyle evlendi. Başkan Ali Korkut bu özel günde, Zeynep Kesen, Bahadır Özbenni ve Meryem Kaza ile Kadir Çakmak'ın nikahlarını kıyarak mutluluklarına şahitlik etti. Başkan Korkut, bu özel tarihlere genellikle hanımlarım rağbet gösterdiğini belirterek, "Bu seri sayılarda gelin hanımların takıntısı çok. Önümüzdeki yılda 9.9.2019 olacak. Bu tarihleri gelin hanımlar daha çok tercih ediyorlar. Dolayısıyla bugün çok yoğun bir nikah mesaimiz var. Genç çifterimize bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Artık erkekler bu günü unutmayıp eşlerine en güzel hediyeler alacaktır. Bizde bugün sabah 8'de nikaha başladık akşam 8'e kadar toplam 18 nikah kıyacağız" diye konuştu. Çiftlerden Zeynep Kesen, "Evlilik yıl dönümümüzün unutulmaması ve akıllarda kalması için kolay bir tarih olmasını istedik. Şu an çok heyecanlıyız. Her şey çok güzel başladı. Umarım böyle devam eder" dedi.