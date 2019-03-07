(Görüntülü) Erzurum'da kar yağışı

Erzurum'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı, 10 santimetreyi geçerken, ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce önceki gün uyarıda bulunulan Erzurum'da, bu sabah kar yağışı başladı. Kent merkezi, yoğun kar yağışında kısa sürede beyaza büründü. Kar kalınlığı, 10 santimetreyi geçerken, ulaşımda aksamalar meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının akşam saatlerine kadar etkili olacağını açıkladı. Erzurum merkez ile Aşkale, Çat, Tekman, Karayazı, Hınıs ve Karaçoban ilçelerinde kar yağışının yoğun olacağı kaydedildi.