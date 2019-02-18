(Görüntülü) Erzurum'a şehit ateşi düştü -1

Suriye'de, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın düzenlendiği Afrin bölgesinde, mevzi değiştirirken, teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe (26), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Öznütepe'nin acı haberi, Erzurum'da yaşayan ailesine askeri yetkililerce verildi.

Afrin'de, 'Zeytin Dalı Harekatı' bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Öznütepe, saat 04.00 sıralarında, mevzi değiştirirken, teröristlerin açtığı ateşte ağır yaralandı. Afrin'deki hastaneye kaldırılarak, ameliyata alınan Öznütepe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Piyade Uzman Onbaşı Öznütepe'nin şehadet haberi, Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Saltuklu Mahallesi'nde yaşayan ailesine, yetkililer tarafından verildi.

Şehidin cenazesinin, saat 18.00 sıralarında, Erzurum'a getirileceği belirtildi. Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Karskapı Şehitliği'nde toprağa verileceği kaydedildi.

Nurhayat- Yusuf Öznütepe çiftinin 3 çocuğundan Umut Öznütepe'nin, erkek ve kız kardeşlerinin olduğu öğrenildi.