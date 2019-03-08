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(Görüntülü) Erzincan’da kadınların başına çiçek yağdı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, ()- ERZİNCAN’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların başına gökyüzünden çiçek yağdı. Erzincan Belediyesi’nin organizasyonu ile havalanan paraşütçü kent merkezinin üzerinden uçarak kadınlara karanfil...

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, ()- ERZİNCAN’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların başına gökyüzünden çiçek yağdı. Erzincan Belediyesi’nin organizasyonu ile havalanan paraşütçü kent merkezinin üzerinden uçarak kadınlara karanfil attı.

Erzincan Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde farklı bir organizasyona imza attı. Kent merkezinin üzerinde motorlu yamaç parüşütü uçuran belediye, hazırladığı bin adet karanfili kadınların başlarına yağdırdı. Gün boyunca devam eden bu kutlamayı ilgiyle takip eden kadınlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Gökyüzünden şehrin meydanına ve ana caddelerine yüzlerce karanfil yağdırdıklarını ifade eden Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, "Belediye İşi Gönül İşi' diyerek seçim çalışmalarımız kapsamında yürüttüğümüz çalışmalara bugün yeni bir renk katmak adına böyle bir çalışma yaptık. Bizler için çok değerli olan ve hayatımızın her alanında aktif rol alan kadınlarımıza jest yapmak amacıyla ve doğa sporlarıyla ünlü şehrimizde yamaç paraşütü sporunun tanıtımına katkı sağlamak amacıyla böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.
 

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