(Görüntülü) Erzincan'da Drone'lu atlı ve ATV'li kurban yakalama timi göreve hazırlanıyor

ERZİNCAN Belediyesi'nin, kaçan kurbanlıkları yakalamak amacı ile oluşturduğu 'kurban timi' eğitimlerini sürdürüyor. Kaçan kurbanlıklar havadan drone ile takip edilecek, atlı ve ATV'li kurban timi tarafından yakalanacak.



​Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi belediye tarafından oluşturulan 10 kişilik kurban yakalama timi, eğitimlerini sürdürüyor. Kaçan kurbanlıkları en kısa sürede yakalamak amacıyla oluşturulan kurban timi, önce koşu yaparak ısınma çalışması yaptı. Ardından kültür fizik hareketleri yapan ve daha sonra kement atan tim, uyuşturucu iğne atma eğitimi aldı. Atlı ve ATV'li personel, kurbanların takibinde insansız hava aracı olarak bilinen 'drone' da kullanacak. Belediye ekipleri, kaçan kurbanların yeri havadan tespit edebilecek. Kaçan kurbanlıklar daha sonra karadan at ve ATV ile kısa sürede etkisiz hale getirilecek.



Belediye Başkan Yardımcısı Murat Demir, belediye olarak her yıl kurban yakalama timini göreve hazırladıklarını belirterek, "Kurbanlıkları kaçan vatandaşlarımız bizlere Alo 153 telefon hattından ulaşabilirler. Her zaman hızla yardıma ihtiyacı olan insanlarımızın yanında olacağız. Bu noktada eğitimlerimiz devam etmektedir. Timimiz her türlü eğitimle göreve hazır" dedi.



Tim Şefi Ertuğrul Telli eğitimlerin büyük bir disiplin içinde geçtiğini, uyuşturucu iğne atan tabanca ve tüfeklerle atış yapıldığını söyledi. Telli, "Bayram süresince kaçan kurbanlıkları yakalamak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.