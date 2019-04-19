Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ekrem İmamoğlu mazbatasını almaya böyle gitti
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal etti
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal...
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
SİHA ilk test uçuşunu yaptı

(Görüntülü) Erzincan'da 20 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Erzincan'daki Terzibaba Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 20 öğrenci, karın ağrısı, mide bulantısı ve yüksek ateş şikayetleri üzerine gıda zehirlenmesi şüphesiyle dün akşam hastaneye kaldırıldı. Acil serviste bu sabaha kadar gözlem altında...

Erzincan'daki Terzibaba Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 20 öğrenci, karın ağrısı, mide bulantısı ve yüksek ateş şikayetleri üzerine gıda zehirlenmesi şüphesiyle dün akşam hastaneye kaldırıldı. Acil serviste bu sabaha kadar gözlem altında tutulan öğrencilerden 8'i, taburcu edildi.
Olay, dün akşam saatlerinde, kent merkezindeki Terzibaba Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Gün içinde dışarıda yemek yediğini belirten 20 öğrenci, karın ağrısı, mide bulantısı ve yüksek ateş şikayetleri üzerine Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesi nedeniyle gözlem altına alındı. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, öğrencileri hastanede ziyaret ederek, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Öğrencilerden 8'i, bugün sabah saatlerinde taburcu edildi. Gıda zehirlenmesi ihtimaline karşı inceleme başlatıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328