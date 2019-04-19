(Görüntülü) Erzincan'da 20 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Erzincan'daki Terzibaba Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 20 öğrenci, karın ağrısı, mide bulantısı ve yüksek ateş şikayetleri üzerine gıda zehirlenmesi şüphesiyle dün akşam hastaneye kaldırıldı. Acil serviste bu sabaha kadar gözlem altında tutulan öğrencilerden 8'i, taburcu edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, kent merkezindeki Terzibaba Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Gün içinde dışarıda yemek yediğini belirten 20 öğrenci, karın ağrısı, mide bulantısı ve yüksek ateş şikayetleri üzerine Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesi nedeniyle gözlem altına alındı. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, öğrencileri hastanede ziyaret ederek, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Öğrencilerden 8'i, bugün sabah saatlerinde taburcu edildi. Gıda zehirlenmesi ihtimaline karşı inceleme başlatıldı.