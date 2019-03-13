(Görüntülü) Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edip, alp kıyafetlerini giyiyorlar

BİLECİK’in Söğüt ilçesindeki Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edenler, çıkışta kiraladıkları alp kıyafetlerini giyip, hatıra fotoğrafı çektiriyor. Alp kıyafetlerini kiralayan işletmeci Recep İkiz, "Kıyafetleri giyenlerin yürüyüşleri bile değişiyor" dedi. Bilecik Valiliği, 2017 yılının Mayıs ayında Söğüt ilçesinde Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinde, Osmanlı döneminde askerlerin deriden oluşan üniforması olan alp kıyafeti giyen askerlerle 'saygı nöbeti' uygulaması başlattı. Tarihi dizi ve filmlerle birlikte son dönemde ziyaretçi akınına uğrayan türbede dua edenler, çıkışta, kapıda saygı nöbetindeki askerlerle hatıra fotoğraf çektiriyor. Türbe yanındaki alanda ise işletmeci Recep İkiz tarafından açılan ‘kiralık alp kıyafeti’ standı, yoğun ilgi görüyor. Ziyaretçiler, türbeden çıktıktan sonra 10 liraya yarım saatliğine kiraladıkları kıyafetleri giyerek bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Erkekler, Ertuğrul Gazi kostümünün yanı sıra Bamsı Beyrek zırhı giyerken, kadınlar ise Osman Bey’in annesi Halime Hatun kıyafetlerini tercih ediyor. Kostüm kiralayan işletmeci Recep İkiz, manevi duyguları yoğun olarak yaşandığı türbeden çıkıp alp kıyafeti giyenlerin yürüyüşlerinin bile değiştiğini söyledi. Ziyaretçiler için kostümün yanı sıra silah olarak balta ve kılıçın bulunduğunu belirten İkiz, şöyle konuştu: "Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi’ne ziyarete gelen çok oluyordu. Tarihi dizi ve filmlerden sonra ziyaretçi sayısı daha da arttı. İlçeye gelenler türbeyi ziyaret edip dua okuyor. Biz türbenin hemen yanında bir çadırda alp kıyafeti kiralıyoruz. Özel diktirdiğimiz Ertuğrul Gazi kostümleri var, silah olarak kılıç, balta gibi aksesuarlar var. Türbe girişinde alp kıyafetiyle askerler saygı nöbeti tutuyor. Onlarla fotoğraf çektirenler, burayı görünce merak edip bu kıyafetleri giyiyor. Manevi duyguları bu şekilde de yaşıyorlar. Hatta kıyafetleri giyenlerin yürüyüşleri bile değişiyor. Aileleriyle birlikte gelenler için kadınlara yönelik kıyafetler de var. Genelde giydikten sonra herkes hatıra fotoğrafı çektiriyor. Ertuğrul Gazi kıyafetinin yanı sıra Bamsı Beyrek zırhı var, kılıç, balta, kadınlar için Halime Hatun elbiseleri var. Filmlerde giyilen kıyafetlerin hepsi var." 'ATALARIMIZI HİSSETTİK' Ordu'dan gelen Erdoğan Algül, Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret ettikten sonra merak edip alp kıyafeti kiraladığını ve manevi olarak çok mutlu olduğunu anlattı. Ailesiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiğini ifade eden Algül, “Türbede dua ettik, sonra burada alp kıyafetlerinin kiralandığını gördük. O maneviyatı daha da hissetmek için kiralayıp giydik. Kıyafetleri de giyince, Osmanlı’yı, atalarımızı daha iyi hissettik. Geçmişimizi iyi bilirsek, geleceğimize daha iyi hazırlanıyoruz" diye konuştu. Cihan Algül ise türbe ziyaretinde çok duygulandığını ve kıyafetleri merakla giydiğini söyledi. 'ÇOK MERAK EDEREK GİYDİK' Ziyaretçilerden Ahmet Yılmaz da alp kıyafetlerini giyince kendisini daha farklı hissettiğini belirterek, "Türbeyi ziyaret ettik, duygularımız daha başka oldu. Eskileri, Osmanlı zamanlarını yaşadık. Bu duygu anlatılmaz. Hele böyle kıyafetleri de giyince daha farklı oldu. Hatıra fotoğrafı çektirdik" diye konuştu.