(Görüntülü) Erteleme süresi dolan Ayşe öğretmen, cezaevine girdi (2)

DENETİMLİ SERBESTLİK İÇİN BAŞVURU Diyarbakır'da, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan, ertelenme süresi dolunca dün cezaevine giren öğretmen Ayşe Çelik'in avukatı Mahsuni Karaman, müvekkilinin denetimli serbestlikten yararlanarak, tahliye edilmesi için İnfaz Hakimliği'ne başvurdu. Avukat Karaman, toplam 15 ay olan cezanın 4'te 3'ünün infaz edileceğini kaydederek, şunları söyledi: "Ayşe öğretmenin toplam cezası 15 aydır. Bu 15 ayın 4'te 3'ü infaz ediliyor. Dolayısıyla 11 aya denk geliyor. Bu 11 ayın tamamını aslında cezaevinde geçirmemesi gerekiyor. Bize göre son 1 yılını denetimli serbestlikten yararlanarak dışarıda geçirebilir. Bu konuda İnfaz Hakimliği'ne zaten bugün itibarıyla bir talebimiz oldu. Şayet 1 yıllık denetim süresi üzerinden bir infaz gerçekleşirse İnfaz Hakimliği böyle bir karar verirse Ayşe öğretmen çıkar yakın zamanda. Ancak Diyarbakır İnfaz Hakimliği'nin yaygın uygulaması, Türkiye genelinde de yaygın uygulamadır. Denetim serbestlik süresi 6 ay sürelidir. Eğer son 6 ay açısından bir denetimli serbestlik söz konusu olursa, Ayşe öğretmenin 5 ay cezaevinde kalması gerekecek." AYM KARARI DA BEKLENİYOR Avukat Karaman, bireysel başvuru yapılan Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) de karar beklediklerini dile getirerek, "Anayasa Mahkemesi'ndeki bireysel başvuru dosyasında eğer bir karar çıkmış olsaydı Ayşe öğretmen dün itibarıyla cezaevinde olmayacaktı. Ayşe öğretmen ile ilgili bu mahkumiyet hükmü 2017 yılında verildi. Ekim, kasım ayı gibi kesinleşti. Kesinleşen bu mahkumiyet bu tarihe kadar infaz edilmedi. Sadece bir giriş- çıkışı oldu cezaevine. Ayşe öğretmenin giriş- çıkışından sonra bir doğumu söz konusu olmuştu. Çocuğu olmuştu. 4 ay kadar o dönem erteleme almıştık. Daha sonra Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Kanunu 17'nci maddesi uyarınca 2 kez de 6'şar ay olmak üzere cezasının infazının ertelenmesi karar verilmişti. O yüzden bu infaz bugüne kadar gerçekleşmedi; ancak bu ertelenen cezanın infazına 17 Nisan itibarıyla yeniden başlanacağı, önceden zaten tarafımızca biliniyordu. Dün itibarıyla da bu süre dolunca Ayşe öğretmeni götürüp teslim ettik. Ayşe hanım şu anda Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde bulunuyor" diye konuştu. 'DERAN BEBEĞİN ÖZEL DURUMU VAR' Öğretmen Ayşe Çelik'in 1,5 yaşındaki Deran isimli bebeğinin özel durumunun olduğunu ve özel bakım gerektiğini aktaran avukat Mahsuni Karaman, "Ayşe hanımın çocuğu şu an 1,5 yaşında. Özel bir çocuk olmasının nedeni şu, özel bakım gerektiriyor. Çoklu gıda alerjisi söz konusu yani genel itibarıyla yaygın bütün gıda maddelerini tüketemiyor. Süt ve süt ürünleri, et, kıyma ve benzeri, bir kısım meyveleri de tüketemiyor. Yani ciddi bir özel bakıma ve ilgiye muhtaç bir çocuktur. Şu an çocuk dışarıda, Ayşe öğretmen kendi annesine bırakarak, cezaevine girdi. Bu şekilde de öyle görünüyor ki devam eder. Umut ediyoruz ki Anayasa Mahkemesi bir an önce Ayşe öğretmenin dosyasını gündeme alır, bu konuda bir karar verir ve çocuğu Deran bebek ile Ayşe öğretmeni bir araya getirir" dedi.