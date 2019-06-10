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(Görüntülü) Erol Simavi mezarı başında anıldı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, () HÜRRİYET Gazetesi'nin önceki sahiplerinden Erol Simavi, ölümünün 4. yıl dönümünde Kanlıca’daki mezarı başında anıldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) bir dönem başkan...

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, () HÜRRİYET Gazetesi'nin önceki sahiplerinden Erol Simavi, ölümünün 4. yıl dönümünde Kanlıca’daki mezarı başında anıldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) bir dönem başkan yardımcılığını da yapan Erol Simavi’yi anma törenine, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, Erol Simavi’nin abisi Haldun Simavi’nin torunu Harun Simavi, Oktay Ekşi, Seçkin Türesay, Ertuğ Karakullukçu, eski Hürriyet Gazetesi çalışanları katıldı. Oktay Ekşi, burada yaptığı konuşmada, "Erol Simavi bizim gazetecilik hayatımızın en önemli figürlerinden biri. Onun gazetecilik yaptığı ve gazete sahibi olarak bu mesleğe hizmet verdiği dönemlerde beraber çalıştığı arkadaşları gazeteciliğin özgürce nasıl yapıldığını çok iyi yaşadılar ve gerçekleştirdiler. Bugün onu anmaya geldik burada. Nur içinde yatsın diyorum. Mesleğimize onun gibi işverenler nasip olsun diyorum.” dedi. Erol Simavi’nin mezarı başında Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi, törene katılanlara lokma dağıtıldı

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