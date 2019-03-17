Sinan UÇAR/KÖSE (Gümüşhane), () - GÜMÜŞHANE’nin Köse ilçesinde çiftçi Yaşar Kılıç, erken doğan buzağıyı evinde besliyor. 'Diriliş' adını verdiği buzağıyı şırıngayla süt vererek besleyen Kılıç, "Allah’ın bize verdiği hediye" dedi. Köse ilçesinde yaşayan çiftçi Yaşar Kılıç'ın sahibi olduğu inek erken doğum yaptı. Kılıç da erken doğduğu için ahır şartlarında yaşamayacağını düşündüğü buzağıyı evine aldı. Oturma odasında beslediği buzağıya 'Diriliş' adını verdi. Buzağısını süt içirip, özenle besleyen Yaşar Kılıç, "Ahırda kalsa yaşamayacaktı. Ben de alüminyum bir leğen içine koyarak, oturma odasına aldım. Belli saatlerde şırıngayla süt veriyorum. Veterinerden aldığımız ilaçları da vererek, sağlıklı bir şekilde büyütmeye çalışıyoruz. Şükürler olsun kendine geldi. Allah’ın bize verdiği hediye. Çünkü normal de erken doğan buzağılar genellikle yaşayamaz" dedi.
(Görüntülü) Erken doğan buzağıyı evinde besliyor
Sinan UÇAR/KÖSE (Gümüşhane), () - GÜMÜŞHANE’nin Köse ilçesinde çiftçi Yaşar Kılıç, erken doğan buzağıyı evinde besliyor. 'Diriliş' adını verdiği buzağıyı şırıngayla süt vererek besleyen Kılıç, "Allah’ın bize...
17 Mart 2019 Pazar 11:21
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