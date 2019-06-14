Yüksel KOÇ/İSTANBUL, () TUZLA'da aracına erik çekirdeği atan 12 yaşındaki M.Y.K.'yı darp eden Ufuk Özüdoğru çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi. Hakkında, "Çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" ve "Çocuğun basit yaralanması" suçlarından 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen Ufuk Özüdoğru, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyledi.
(Görüntülü) Erik çekirdeği dayağı davasında sanık tahliye edildi (1)
Yüksel KOÇ/İSTANBUL, () TUZLA'da aracına erik çekirdeği atan 12 yaşındaki M.Y.K.'yı darp eden Ufuk Özüdoğru çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi. Hakkında, "Çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" ve "Çocuğun basit yaralanması"...
14 Haziran 2019 Cuma 16:18
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