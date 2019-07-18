(Görüntülü) Ereğli'de dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı-2
18 Temmuz 2019 Perşembe 09:44
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Sahte içki zehirlenmesinden Adana'da...
- 2Eşlerinin böbrekleriyle can buldular
- 3Bakan Koca: 'Alo 184' hattına...
- 4Kolon kanserinde gerileme: Sıralaması...
- 5(Görüntülü) Defne bebek dişleriyle...
- 6Defne bebek dişleriyle dünyaya geldi
- 7Bursa Şehir Hastanesi, hizmete başladı
- 8Günlük hayatta yapılan rutin hareketlerdeki...
- 9(Görüntülü) Türk bilim insanları kök...
- 10Türk bilim insanları kök hücre ve 3D...
- 1Türk dizileri yabancı öğrenciyi ülkeye...
- 2Prof. Dr. Çotuksöken: Yeterliliğinizi...
- 3(Görüntülü) Tercih döneminde okul değil...
- 4Tercih döneminde okul değil bölüm seçilmeli
- 5Üniversite tercihlerinde ailelere tavsiyeler
- 6Prof. Dr. Kurşun: 15 Temmuz, tüm darbelerden...
- 7(Görüntülü) Fenerbahçe Üniversitesi...
- 8Fenerbahçe Üniversitesi dünyada ilk 500’ü...
- 9YKS sonuçları açıklandı
- 10YÖK Başkanı Saraç: 4 yılda yapay zeka...
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1Didim açıklarında 138 kaçak göçmen...
- 2(ÖZEL) SULTANGAZİ'DE "EVDE HIRSIZ...
- 3Evinde 80 kedi ile yaşıyor
- 4Pencereden sarkan çocuk, itfaiye ve polisi...
- 5Tarkan, Gediz Deltası için destek istedi
- 6Kahramanlar 45 yıl sonra Kıbrıs’a yeniden...
- 7Lowy/McGregor-Çin ABD Hazine kağıtlarını...
- 8Eş cinayeti sanığına savcı ağırlaştırılmış...
- 9Ulukışla'dan 5 ülkeye kiraz ihracı
- 10Matthijs de Ligt resmen Juventus'ta
- 11(Görüntülü) TOKİ Başkanı Bulut: Konut...
- 12Çifte cinayette kanlı gömlek incelenecek
- 13(ÖZEL) Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan...
- 14DHA YURT BÜLTENİ-4
- 15İzmir'de 51 kaçak göçmen yakalandı
- 16Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye...
- 17Sınıra askeri sevkiyat
- 18KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 270 milyar...
- 19Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı:...
- 20Düzce’de sel; 10 kişi mahsur (2)
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:47
|05:40
|13:15
|17:13
|20:41
|22:25