(Görüntülü) Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti
06 Mayıs 2019 Pazartesi 16:17
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