(Görüntülü) Erdoğan: Kandil'i terör kaynağı olmaktan kurtarıyoruz (2)

ÖMER HALİSDEMİR'İN MEZARINI ZİYARET ETTİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etti. Erdoğan, Niğde'deki mitingin ardından şehit Piyade Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrine geçti. Basın mensuplarının alınmadığı ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir'in mezarı başında dua etti. Şehidin ailesi ile de görüşen Erdoğan, daha sonra kentten ayrıldı.
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ÖMER HALİSDEMİR'İN MEZARINI ZİYARET ETTİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etti. Erdoğan, Niğde'deki mitingin ardından şehit Piyade Astsubay...
11 Haziran 2018 Pazartesi 16:42
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