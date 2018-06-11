(Görüntülü) Erdoğan'ın açıkladığı Millet Kıraathanesi projesi
11 Haziran 2018 Pazartesi 16:43
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Kanser araştırmalarında kullanılacak...
- 2(Görüntülü) "Bayramda zencefil,...
- 3(Görüntülü) "Bayramda zencefil,...
- 4İmplantlar çene kemiği erimesine engel...
- 5“Bayramda güne hafif kahvaltıyla başlayın”
- 6(Görüntülü) "Suyu alkali hale getirmenize...
- 7Karpal Tünel Sendromu'na karşı 'Omega...
- 8Karpal Tünel Sendromu'na karşı 'Omega...
- 9"Suyu alkali hale getirmenize gerek...
- 10Spor yaparken, kalp krizi riskine dikkat
- 1“Üniversitelerin patent sayıları artıyor"
- 2Uğur Okulları 50'nci yıl mezunlarını...
- 3(Görüntülü) İstanbul Yeni Yüzyıl...
- 4İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 7’inci...
- 5İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 7’inci...
- 6İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 7’inci...
- 7(Görüntülü) İAÜ 13. dönem mezunlarını...
- 8İAÜ 13. dönem mezunlarını verdi
- 9(Görüntülü) Eskişehir'de öğrencilerin...
- 10Eskişehir'de öğrencilerin 'Robotik...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
17.9B Takipçi
SON DAKİKA
- 1Sokak çatışmalarını organize eden PKK'lı...
- 2Bayramiç'te orman yangını
- 3Hastasının dövdüğü doktor: Devletimin...
- 4DHA YURT BÜLTENİ-11
- 5(Görüntülü) Otomobil İnşaat temeline...
- 6(Görüntülü) Otomobil İnşaat temeline...
- 7Fenomen Halil Söyletmez İsfanbul’da...
- 8Fenomen Halil Söyletmez İsfanbul’da...
- 9Davutpaşa'da yanan fabrika binasının...
- 10Davutpaşa'da yanan fabrika binasının...
- 11(Görüntülü) İsmet Yılmaz: AK Parti...
- 12Evini kundaklayıp, 1 yaşındakini oğlunu...
- 13(Görüntülü) Resim ve kompozisyonlar...
- 14MESAM'da tartışmalar sürüyor
- 15 13 YAŞINDAKİ SUNİ KALPLİ FERHAT’IN...
- 16(Görüntülü) Erdoğan'ın açıkladığı...
- 17MESAM'DA TARTIŞMALAR SÜRÜYOR
- 18(Görüntülü) Erdoğan: Kandil'i...
- 19Ağaçtan düşen yaşlı adam öldü
- 20(Görüntülü) Lastik ayakkabısı ile...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:04
|05:24
|13:15
|17:16
|20:44
|22:45