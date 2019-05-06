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Son dakika.... İstanbul'da seçimler yenileniyor
İstanbul'da seçimller yenileniyor
YSK, İstanbul seçimine itirazı görüşmek için toplandı
YSK İstanbul'u görüşmek üzere toplandı
Trump: ABD artık ticarette her yıl yüzlerce milyar dolar kaybetmecek
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Dolar 6 lirayı geçti
Dolar kuru 6 lirayı geçti

(Görüntülü) Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu -1

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