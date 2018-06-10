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(Görüntülü ) Erdoğan Demirören toprağa verildi

Özden ATİK - Akın ÇELİKTAŞ/ İSTANBUL, () DEMİRÖREN  Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in cenazesi, Fatih Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.  Erdoğan...

Özden ATİK - Akın ÇELİKTAŞ/ İSTANBUL, () DEMİRÖREN  Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in cenazesi, Fatih Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. 

Erdoğan Demirören'in tabutu oğulları Yıldırım Demirören ve Tayfun Demirören ile yakınlarının omuzlarında aile kabristanına getirildi. Erdoğan Demirören'in cenazesi dualar eşliğinde toprağa verildi.  Definin ardından Yıldırım Demirören ve Tayfun Demirören taziyeleri kabul etti. İş, sanat, spor ve siyaset dünyasından çok sayıda kişi de mezarlığa gelerek Demirören ailesine taziyelerini bildirdi. Taziyelerin ardından Yıldırım Demirören yeniden babasının mezarı başına giderek dua okudu.

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