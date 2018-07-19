Harun UYANIK-Can EROK İSTANBUL,()-9 haziran'da hayatını kaybeden demirören holding yönetim kurulu başkanı erdoğan demirören'in vefatının 40'ıncı günü nedeniyle hatm-i şerif ve mevlid-i şerif okutuldu. demirören ailesi'nin kanlıca'daki evinde okutulan mevlid-i şerif'e başta aile yakınları olmak üzere iş, sanat, siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. demirören holding yönetim kurulu başkanı erdoğan demirören geçtiğimiz haziran ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederek, ebediyete intikal etmişti. erdoğan demirören'in vefatının 40'ıncı günü nedeniyle ailenin kanlıca'daki evinde hatm-i şerif ve mevlid-i şerif okutuldu. mevlite başta aile üyeleri olmak üzere iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda kişi katıldı.
(Görüntülü) Erdoğan Demirören için mevlit
Harun UYANIK-Can EROK İSTANBUL,()-9 haziran'da hayatını kaybeden demirören holding yönetim kurulu başkanı erdoğan demirören'in vefatının 40'ıncı günü nedeniyle hatm-i şerif ve mevlid-i şerif okutuldu. demirören ailesi'nin kanlıca'daki...
19 Temmuz 2018 Perşembe 09:04
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