(Görüntülü) Erdoğan Demirören için Fatih Camii'nde tören düzenlendi (Aktüel)

Gülseli KENARLI- Can EROK / İSTANBUL, () DEMİRÖREN Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.



Cenaze töreninde taziyeleri, Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören ve Meltem Demirören Oktay, gelinleri Revna Demirören ve Reyhan Demirören ile torunları kabul etti.



Cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, eski Başbakanlardan Tansu Çiller, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski Bakanlardan Muammer Güler, CHP Milletvekili Gürsel Tekin, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi Vuslat Doğan Sabancı, Esas Holding Yönetim Kurulu üyesi Ali Sabancı, Sümeyye Erdoğan Bayraktar, eşi Selçuk Bayraktar ve Ahmet Özal'ın da aralarında bulunduğu siyaset, spor, iş ve sanat dünyasından bir çok isim katıldı.





KABE KAPISI ÖRTÜSÜ SERİLDİ



Erdoğan Demirören'in tabutunun üzerine 2. Mahmut zamanında yapılmış Kabe kapısı örtüsü serildi. Öğle namazının ardından cenaze namazını İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı. Cenaze namazının ardından tabuta Başbakan Binali Yıldırım, Yıldırım Demirören ve torunu Erdoğan Demirören de omuz verdi. Erdoğan Demirören'in cenazesi defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.