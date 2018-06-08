İSTANBUL, () DEMİRÖREN Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. Erdoğan Demirören, bir süredir İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
(Görüntülü) Erdoğan Demirören hayatını kaybetti (3) (Arşiv)
İSTANBUL, () DEMİRÖREN Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. Erdoğan Demirören, bir süredir İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
08 Haziran 2018 Cuma 12:36
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