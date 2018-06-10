Özden ATİK - Harun UYANIK/ İSTANBUL, () DEMİRÖREN Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören için ilk tören Şişhane'deki holding binası önünde düzenleniyor. Törene Demirören ailesi, yakınları, holding çalışanları ve sevenleri katılıyor.
(Görüntülü) Erdoğan Demirören'e veda (2)
Özden ATİK - Harun UYANIK/ İSTANBUL, () DEMİRÖREN Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören için ilk tören Şişhane'deki holding binası önünde düzenleniyor. Törene Demirören ailesi, yakınları, holding çalışanları...
10 Haziran 2018 Pazar 11:25
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