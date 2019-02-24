ANKARA () Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca’yı telefonla arayarak, Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca’nın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
(Görüntülü) ERDOĞAN'DAN, FATİH KARACA'YA (MABEL MATİZ) TAZİYE TELEFONU
ANKARA () Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca’yı telefonla arayarak, Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca’nın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
24 Şubat 2019 Pazar 22:03
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