Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camii'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazının ardından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Irak Kürt Bölgesi Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul edecek.
(Görüntülü) Erdoğan Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı
Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camii'ne geçti....
21 Haziran 2019 Cuma 16:07
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