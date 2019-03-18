İSTANBUL()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Çanakkale'deki programın helikopterle İstanbul'a döndü. Erdoğan, dönüş yolunda Çamlıca Camii'ni havadan inceledi.
(Görüntülü) Erdoğan Çamlıca Camii'ni havadan inceledi
İSTANBUL()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Çanakkale'deki programın helikopterle İstanbul'a döndü. Erdoğan, dönüş yolunda Çamlıca Camii'ni havadan inceledi.
18 Mart 2019 Pazartesi 19:35
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